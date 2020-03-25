ضبط مواطن صوّر آليات الأمن أثناء تطبيقها «منع التجول» بحفر الباطن

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن صور الآليات الأمنية أثناء تطبيقها قرار “منع التجول” بحفر الباطن.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تجول شخصٍ أثناء فترة المنع بمحافظة حفر الباطن، والتقليل من دور رجال الأمن، وتصوير الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله- عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.