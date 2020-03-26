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«متحدثة التعليم»: لن يعود الطلاب للمدارس في الوقت الحالي

«متحدثة التعليم»: لن يعود الطلاب للمدارس في الوقت الحالي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن العملية التعليمية مستمرة عن بُعد، وأن العمل في الوزارة مازال قائما على الخطة التي وضعت وفق الخط الزمني السابق، مشيرة إلى أنه حتى الآن فإن الاختبارات النهائية ستجرى في موعدها.

وأضافت الشهري، في مداخلتها ببرنامج “يا هلا”، أن اجتماع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مع مديري التعليم لمناقشة المستجدات، شهد دراسة كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، ودراسة الطلاب والطالبات عن بعد، موضحة أن أبرز ما ورد في الاجتماع، التأكيد على المسؤولية الوطنية لوزارة التعليم في التعاون مع الجهات ذات العلاقة في تقديم خدماتها للمجتمع، ومنها تجهيز المباني التعليمية وما يمكن تقديمه من خدمات قد يتم الاحتياج لها في المستقبل، وتجهيز المباني وتقديمها لوزارة الصحة لاستخدامها لعزل وحجر حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستقبل لا قدر الله، ومنها المدارس والجامعات ومباني سكن الطلاب، وغيرها من المباني التي تقدمها الجامعات أو المدارس.

وأشارت إلى أن المباني التعليمية المقصودة هي المباني الموجودة والفارغة التي لا تتم الاستفادة منها، وتم الانتهاء منها أخيراً، وليست المدارس الحالية التي يستخدمها الطلاب والطالبات، بل هي مبانٍ تكون تمت دراستها ومسحها والتأكد من أنها في الفترة الحالية لا يتم استخدامها من قبل الطلاب والطالبات.

وفيما يتعلق بعودة الطلاب إلى المدارس أوضحت أنه ووفق الخطة الموضوعة حاليا فإنه لن تتم عودة الطلاب، وستستمر الدراسة عن بعد، مشددة على أن الاختبارات النهائية ستجرى في موعدها المحدد مسبقا، خلال شهر رمضان، موضحة أن هدفنا في الوزارة هو نواتج التعلم ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، وإلى هذه اللحظة لا يوجد تغيير في ما يخص موعد الاختبارات النهائية، ونحن نسير وفق الأمر الذي صدر من المقام الكريم بأن موعد الاختبارات النهائية سيكون في رمضان، ونعمل وفق الخطط التي وضعت لهذا الخط الزمني.

وختمت متحدثة التعليم بقولها “الوزارة حاليا تعمل وفق هذا التقويم، وستستمر الدراسة إلى هذا التاريخ عن بعد ما لم يستجد أمر آخر، والاختبارات باقية في نفس موعدها”، مشددة على أنه “سيتم الإعلان عن أي تغيير، وذلك عبر جميع منصات الوزارة الرسمية.

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