تصرف صادم من إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي.. والنيابة العامة تفتح تحقيقاً عاجلاً

تواصل – فريق التحرير:

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، لمخالفتها أمر يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.

وقالت النيابة على حسابها الرسمي في “تويتر” إن إحدى المشاهير خالف تعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة، وبدأت الجهات المختصة التحقيق معها بعد مخالطتها لحالات مصابة بكورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية.

وأوضحت النيابة أن التحقيق جار عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك.