الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«النمر» ينصح أصحاب «الإبل» بالعودة إلى المدن فوراً

«النمر» ينصح أصحاب «الإبل» بالعودة إلى المدن فوراً
0

 

 

تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور خالد النمر، أصحاب الحلال “الإبل”، في الصحراء بتركها ومعها الراعي ليتولى أمرها، والعودة إلى المدن وسط الأهل، وذلك لتوفر سبل العلاج المناسب والرعاية الصحية.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “رسالة إلى كبار السن الملازمين لحلالهم في الصحاري هذه الفترة.. شوري عليكم ارجعوا، وخلوا عندها راعيها لسببين:

١- إذا احتجت رعاية طبية لأي سبب فستكون أسهل في المدينة وبين عيالك وأهلك.

٢- كما حصل في بعض الدول الأخرى قد يتطور الأمر (لا سمح الله) إلى منع الدخول إلى مدن معينة.

جاء ذلك ردا من النمر على رسالة لأحد أصحاب الإبل من كبار السن، حيث طلب النصيحة بشأن بقائه عند الإبل في حفر الباطن أم العودة ليمكث وسط أسرته وأهله؟

 

 

مواد ذات صلة

هل يقي البخور من فيروس «كورونا»؟.. «استشاري» يوضح ويحذر

هل يقي البخور من فيروس «كورونا»؟.. «استشاري» يوضح ويحذر

هل الغرغرة بالماء المالح وتناول الثوم يساهم في الوقاية من «كورونا»؟.. استشاري يجيب

هل الغرغرة بالماء المالح وتناول الثوم يساهم في الوقاية من «كورونا»؟.. استشاري يجيب

هل يسبب «لحم الحاشي» الإصابة بفيروس كورونا؟.. «استشاري» يجيب

هل يسبب «لحم الحاشي» الإصابة بفيروس كورونا؟.. «استشاري» يجيب

استشاري يحذر مرضى القلب من أكل «الضب».. لهذا السبب

استشاري يحذر مرضى القلب من أكل «الضب».. لهذا السبب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة