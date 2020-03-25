«النمر» ينصح أصحاب «الإبل» بالعودة إلى المدن فوراً

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نصح الدكتور خالد النمر، أصحاب الحلال “الإبل”، في الصحراء بتركها ومعها الراعي ليتولى أمرها، والعودة إلى المدن وسط الأهل، وذلك لتوفر سبل العلاج المناسب والرعاية الصحية.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “رسالة إلى كبار السن الملازمين لحلالهم في الصحاري هذه الفترة.. شوري عليكم ارجعوا، وخلوا عندها راعيها لسببين:

١- إذا احتجت رعاية طبية لأي سبب فستكون أسهل في المدينة وبين عيالك وأهلك.

٢- كما حصل في بعض الدول الأخرى قد يتطور الأمر (لا سمح الله) إلى منع الدخول إلى مدن معينة.

جاء ذلك ردا من النمر على رسالة لأحد أصحاب الإبل من كبار السن، حيث طلب النصيحة بشأن بقائه عند الإبل في حفر الباطن أم العودة ليمكث وسط أسرته وأهله؟