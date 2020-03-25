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الليلة.. الإعلان عن تفاصيل منع الدخول والخروج من الرياض ومكة والمدينة

الليلة.. الإعلان عن تفاصيل منع الدخول والخروج من الرياض ومكة والمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن الوزارة ستعلن مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل حدود منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال الشلهوب إن إعلان التفاصيل سيكون في مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عند الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق اليوم على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ بالمملكة.

ومن بين هذه الإجراءات منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ​الرياض​، و​مكة المكرمة​ و​المدينة المنورة​ وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية، يعمل بذلك ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 26/3/2020 وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي.

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