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«التقاعد» تصرف 7 مليارات ريال معاشات للمتقاعدين والمستفيدين

«التقاعد» تصرف 7 مليارات ريال معاشات للمتقاعدين والمستفيدين
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تواصل – واس:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد صرفها للمعاشات التقاعدية اليوم بمجموع يبلغ 7 مليارات ريال لأكثر من مليون ومئتي ألف متقاعد ومستفيد.

ورافق التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسة في عملها عن بعد، أداءً مرتفعاً في تنفيذ العمليات وفق أفضل التقنيات التي جاءت متزامنة مع نهاية السنة الأولى من إطلاق المؤسسة لخطتها الإستراتيجية ، حيث مكّنت مخرجات ذلك التحول المؤسسة من مواجهة الأوضاع والظروف الراهنة، وذلك بإطلاق عدد من الخدمات وتحويل عدد من الخدمات الأخرى لتكون إلكترونية بالكامل بهدف خدمة عملائها عن بعد و تأدية أعمالها بأعلى المستويات، من خلال حزمة من المشاريع والبرامج الرقمية المتكاملة.

ونتج عن ذلك إنجاز المؤسسة للعديد من المعاملات والخدمات خلال الفترة من 16 – 25 مارس الجاري، وإنهاء ما يزيد عن 5000 معاملة عن طريق العمل عن بعد، وتقديم أكثر من عشرة آلاف خدمة إلكترونية للمتقاعدين والمستفيدين، كما شهدت بوابة المؤسسة في ذات الفترة زيارة أكثر من 190 ألف زائر، ووصل عدد عمليات تحميل تطبيق المؤسسة ما يقارب 3000 تحميل، وسجَّلت منصات (العناية بالعملاء) بجميع قنواتها استقبال أكثر من 5000 اتصال ورسالة.

يُذكر أن المؤسسة كانت ولازالت تُخضع جميع الخدمات الداخلية وبشكل دوري إلى عدد من المراجعات والتقييم للتأكد من تمام جاهزيتها ، والتحقق من متانة البنية التحتية وكفاءة خطة استمرارية العمل وقدرتها على التعامل مع الأحداث كافة، لاسيما وأن التحول الرقمي في المؤسسة يأتي تحقيقاً لأهدافها الإستراتيجية من خلال تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، بأعلى مستويات الجودة والمرونة.

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