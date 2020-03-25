متحدث «الداخلية» يكشف معلومة مفاجئة عن تسجيل مخالفة «منع التجول» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأربعاء، أن مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليست على المركبة.

وقال “الشلهوب” في مؤتمر صحفي مشترك مع متحدث وزارة الصحة بشأن آخر مستجدات كورونا: إن “الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة والجهات الأمنية يعملون على تطبيق أمر منع التجول”.

وأضاف المتحدث باسم “الداخلية”: “نؤكد على العقوبة على من ينشر التهوين في أمر منع التجول”، مبينًا أن القوات المسلحة ستساعد في تطبيق القرار.

وأوضح “الشلهوب” أن وزارة الداخلية ستعقد اليوم مؤتمراً صحفياً لتوضيح التفاصيل الجديدة لأمر منع التجول، والتي شملت خمسة إجراءات جديدة بموافقة خادم الحرمين الشريفين.