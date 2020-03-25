وزير الخارجية الأمريكي يهاجم الصين: عرّضت حياة الآلاف للخطر

تواصل- وكالات

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الصين، بتعريض حياة الآلاف للخطر، قائلاً إن الحزب الصيني الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى بفيروس كورونا المستجد.

وفي مقابلة مع برنامج إذاعي الثلاثاء، جدد بومبيو اتهامات سابقة بأن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم، وقال إن هذا “عرّض حقا حياة الآلاف للخطر”.

وأضاف: “ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى”.

واتهم بومبيو كذلك إيران وروسيا بشن حملات تضليل بخصوص الفيروس، قائلا: “لا تزال حملات التضليل مستمرة من قبل روسيا وإيران إضافة إلى الصين”.

وتابع: “يقولون إنه جاء من الجيش الأمريكي، ويقولون إنه ربما بدأ في إيطاليا، كل شيء للتنصل من المسؤولية”.

ورغم انتقاده القوي للصين، أحجم بومبيو عن الإشارة للفيروس باسم “الفيروس الصيني” أو “فيروس ووهان”، وهو ما حدث مرارا من قبل، وأثار غضب الصين.

وأضاف بومبيو أنه لا بد من اتخاذ “قرارات في غاية الأهمية”مستقبلا حول هيكل العلاقات الأمريكية الصينية.

وبيّن أن تحديات سلاسل الإمداد التي تواجهها الولايات المتحدة كانت بسبب شركات “تدير سلاسلها للإمداد من الصين، وليس هنا في الولايات المتحدة”.