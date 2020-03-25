مصادر تكشف حقيقة وجود رصد آلي للمركبات المخالفة لقرار منع التجول

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر عن حقيقة تسجيل غرامة التجول البالغة 10 آلاف ريال من خلال لائحة المخالفات المرورية، وتسجيلها عبر أجهزة الرصد الآلي للمركبات.

ونقلت صحيفة “اليوم” عن مصادر مطلعة، تأكيدها أن الغرامات يتم رصدها على الفرد المخالف من خلال معلوماته المدنية الشخصية بعيدا عن تقييدها على صاحب المركبة.

جاء ذلك بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي رسائل نصية مغلوطة تتضمن معلومات لمركبات حررت عليها مخالفات مرورية بقيمة 10 آلاف ريال تحت بند تجاوز وقت حظر التجول.

وقد حددت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي غرامة مقدارها 10 آلاف ريال لمن يخالف تعليمات حظر التجول بالمرة الأولى ومبلغ 20 ألف ريال للمرة الثانية.

فيما يعاقب بالسجن بالمرة الثالثة بمدة لا تزيد على 20 يوما حيث يعاقب بعقوبة السجن كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع، ولتيسير ذلك على حالات الضرورة القصوى والحالات المستثناة من الجهات المختصة.