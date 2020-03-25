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بالصور.. جدة تشهد انضباطاً في التقيد بمنع التجول من المواطنين والمقيمين

بالصور.. جدة تشهد انضباطاً في التقيد بمنع التجول من المواطنين والمقيمين
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تواصل – واس:

شهدت طرق محافظة جدة الرئيسية وشوارعها اليوم تجاوب المواطنين والمقيمين في انضباطهم بالتقيد بمنع التجول استشعاراً بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والسبل الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وتأكيداً لمدى الوعي المجتمعي لمتطلبات هذه لاحتواء فايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وسجل المواطنون والمقيمون تجاوبهم مع رجال الأمن الذين جندوا لبذل الجهود خلال هذه المرحلة تنظيماً وإرشاداً وفق آلية تنتهجها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف الجهات وعلى رأسها وزارة الصحة ومقدمي الخدمات الرقابية ومنسوبي أجهزة الدولة لضمان إحكام تطبيق منع التجول الذي يبدأ عند الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحة ولمدة “21” يوماً ، والذي يرتكز نجاحه على التقيد بالبقاء في المنازل وعدم تعريض النفس والبلاد لخطر تفشي هذا الوباء الذي تعاني منه دول العالم.

وتجولت عدسة “واس” بمختلف الطرق الرئيسية والشوارع والميادين بالمحافظة ، لتوثيق الاستجابة الفعلية من الجميع لأمر منع التجول ، والتي ظهرت خالية من حركة السيارات والمارة ، وتعزيز الانتشار الأمني بمشاركة دوريات الشرطة ودوريات الأمن ودوريات المرور ودوريات أمن المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة مكة المكرمة وأمن الطرق بين المدن الرئيسية بمساندة الحرس الوطني وقوات الأمن الخاصة والمجاهدين والقوات الخاصة بأمن المنشآت وحرس الحدود وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين بالموعد المحدد لمنع التجول حرصاً صحتهم وسلامتهم.

يذكر أن أمر منع التجول جاء ضمن حزمة من الأنظمة والإجراءات الاحترازية التي تتطلبها هذه المرحلة الصعبة والطارئة كخطوات استباقية اتخذتها الدولة – رعاها الله – للتصدي لمخاطر انتشار فايروس كورونا المستجد منذ الوهلة الأولى ، مع ضمان وصول الخدمات التموينية والصحية والخدمية للمواطنين والمقيمين في منازلهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.

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