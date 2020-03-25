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توجيه بالقبض على شابين بعد «فعل صادم» داخل محل تجاري

توجيه بالقبض على شابين بعد «فعل صادم» داخل محل تجاري
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، بالقبض على شابين أخلا بالنظام العام والأمن الصحي الغذائي بفتح زجاجة مياه من أحد المحلات والشرب وإعادتها مكانها مرة أخرى.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام بمقطع فيديو يظهر محتواه قيام شخص داخل أحد محلات التموين التجارية بقيامه بفتح عبوة ماء صحة والشرب منها وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء الذي أخذه منه، وقيام شخص آخر بتصوير ذلك، بطريقة استهتارية ولا مبالاة بمخاطر هذا السلوك.

وبناءً على ما تقضيه المصلحة العامة فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكورين، والقيام بإجراءات البحث والتحري عن المذكورين وفقاً للمواد (24 – 27 – 28) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة

وبيّن المصدر أن إنتاج ما يمس بالنظام العام ويمس بالأمن الصحي الغذائي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه، فضلاً عن كونه سلوكاً مضراً بالأمن الصحي الغذائي للمجتمع .

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، حرصاً على سلامة وصحة الجميع، والنأي بالنفس عن مغبة الانخراط في مساءلة جزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.

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