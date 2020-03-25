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متحدث «التجارة» يوضح الإجراءات المتبعة لكشف تلاعب المحلات بالأسعار

متحدث «التجارة» يوضح الإجراءات المتبعة لكشف تلاعب المحلات بالأسعار
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، اليوم (الثلاثاء)، الإجراءات التي تتبعها الفرق الرقابية بالوزارة لضمان عدم تلاعب المنشآت التجارية بالأسعار، وذلك في ظل تطبيق قرار منع التجول بسبب كورونا.

وأشار الحسين إلى أنه يتم الرجوع إلى المتجر أو المنشأة للاطلاع على فوترة السلع، ومن ثم يتم الكشف بسهولة وببساطة عن مسألة رفع السعر المتعمد.

يذكر أن وزارة التجارة شددت في وقت سابق على أن قضية التلاعب بالأسعار خط أحمر، وأن الوزارة لا تتجاوز أو تتغاضى عنها أبدًا.

وبينت الوزارة أنه يتم اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الفرق الرقابية التابعة للوزارة بحق المخالفين وأي محاولات استغلال للإجراءات الاحترازية لرفع الأسعار أو أي ممارسات احتكارية.

 

 

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