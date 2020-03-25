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«الغذاء والدواء»: الماء والصابون أفضل من تحضير المعقمات في المنزل

«الغذاء والدواء»: الماء والصابون أفضل من تحضير المعقمات في المنزل
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالاكتفاء بالماء والصابون في حال عدم وجود معقمات لغسل اليدين والوقاية من الجراثيم والفيروسات، حيث أوضحت أن غسل اليدين يُعتبر طريقة فعالة ومثالية للقضاء على البكتيريا والميكروبات.

وقالت رئيس قسم الأدوية والأبحاث والمختبرات بالهيئة، الدكتورة فوزة العنزي، إن بعض التحضيرات المنزلية، كخلط الصبار مع الكحول لاستخدامها كمعقم، تكون غالباً غير فعالة، بسبب عدم تحديد نسبة الكحول فيها ومدى فعاليته.

وأوضحت أنه يمكن الاكتفاء بغسل اليدين بالماء والصابون للقضاء على البكتيريا والميكروبات في حال عدم وجود معقمات.

وأضافت العنزي أن نسبة الكحول في المعقم يجب أن تتراوح بين 60% و95%، وفي حال قلّت عن ذلك يصبح هذا المعقم عديم الفعالية.

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