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بريطانيا تسجل معدل وفيات قياسي بسبب «كورونا»

بريطانيا تسجل معدل وفيات قياسي بسبب «كورونا»
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تواصل- واس:

أعلنت بريطانيا، تسجيل أعلى معدل وفيات ذات علاقة بفيروس كورونا في يوم واحد؛ بعد أن لقي 87 شخصًا مصرعهم الثلاثاء.

ووفق السلطات الصحية البريطانية، ارتفع عدد ضحايا المرض في المملكة المتحدة إلى 442 حالة، منها 83 حالة وفاة في إنجلترا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 8077 حالة، بزيادة 1427 عن أمس الإثنين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن الإثنين عن حزمة إجراءات جديدة لمحاربة انتشار الفيروس.

وتشمل تلك الإجراءات (منع التجمعات في الأماكن العامة لأكثر من شخصين، وإغلاق جميع المتاجر باستثناء التي تقدم الخدمات الصحية والضرورية، وتوجيه المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة).

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