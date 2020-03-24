«كان وعيكم عنواناً لكم».. المرور تشيد بالمواطنين والمقيمين خلال منع التجول (فيديو)

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أشادت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، بسلوك المواطنين الواعي والتزامهم خلال أول أيام منع التجول.

وغردت الهيئة عبر حسابها الموثق بموقع “تويتر”: “في اليوم الأول لقرار حظر التجول، كان وعيكم عنوانًا لكم”.

وأظهر مقطع مصور مرفق مع التغريدة، انسيابية تامة في حركة السير وانتشارًا لعناصر الأمن ودوريات المرور.

وبدأت المملكة تطبيق قرار منع التجول الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الاثنين ويستمر لمدة 21 يوما، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.