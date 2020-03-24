بعد القبض عليها.. «النيابة» تكشف عن العقوبة المنتظرة للفتاة المحرضة على مخالفة منع التجول

تواصل – فريق التحرير:

كشف مصدر مسؤول، أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق مع الفتاة المحرضة على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول، تحت إجراءات مشددة؛ وذلك بعد أن تم التعرف على هويتها والقبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة.

وصرح المصدر، بأنه بناءً على الأمر الصادر من النائب العام، بشأن القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو متداول، يُظهر محتواه قيام الفتاة بالتحريض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول، وأنه إنفاذًا لذلك تم البحث والتحري عن المذكورة، وتم التعرف على هويتها والقبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة.

وأوضح أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق مع المذكورة فور مثولها أمام المحقق المختص، وإحاطة بإجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، والوقوف على كافة ملابساتها وتداعياتها، وأن القضية لا تزال تحت الإجراء.

وأشار المصدر إلى أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل لخمس سنوات، وغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزين بأخلاقيات المواطنة المثالية بالامتثال الأكمل لأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمنع التجول؛ حرصًا على سلامة وصحة الجميع.