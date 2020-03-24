«الصحة العالمية» تحسم الجدل بشأن انتقال «كورونا» عبر الهواء

تواصل- فريق التحرير:

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء، لتحسم بذلك الجدل الذي أثير في الآونة الأخيرة بشأن انتشار الفيروس عبر الهواء.

وأشارت المنظمة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” إلى أن “كورونا” ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة، ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية- وفقاً لـ”سكاي نيوز”.

وطالبت المنظمة، مقدمي الرعاية الصحية باتباع احتياطات العدوى المنقولة بالهواء أثناء إجراءات توليد “الهباء الجوي”، أي حين يمكن للفيروس البقاء فترة أطول في الهواء.