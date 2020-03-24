امرأة تخرق قرار «منع التجول».. هكذا تعامل معها رجل الأمن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام امرأة بخرق قرار منع التجول، بقيادة سيارتها مساء أمس الاثنين.

وقال المرأة، خلال المقطع، لرجل الأمن أنها تدرس، فأكد لها أن قرار منع التجول نافذ وتم التعميم به بجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما تم اتخاذ الإجراء اللازم حيال المخالفة.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت، في وقت سابق، أن من يخالف أمر منع التجول يُعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.