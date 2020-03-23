توضيح من «التجارة» بشأن خدمات المواطنين خلال «منع التجول» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن ستعمل باستمرارية كاملة، سواء في وقت السماح بالتجول أو وقت المنع الذي يبدأ من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

وقال الحسين، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الإثنين بالتشارك مع متحدثي وزارتي الداخلية والصحة للحديث حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إن قطاع الأغذية والهايبر ماركت ومحال الدواجن واللحوم والخضار والمخابز والصيدليات والمنشآت الصحية ومحطات الوقود وغيرها من الخدمات ستعمل حتى في أوقات منع التجول.

وأشار متحدث التجارة إلى أنه يمكن الذهاب إليها طوال اليوم، لكن في وقت المنع يمكن الطلب منها عبر تطبيقات التوصيل الإلكترونية.