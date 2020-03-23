قائمة بأطعمة للوقاية من الإصابة بـ«كورونا»

تواصل – وكالات:

“الوقاية خير من العلاج” شعار نرفعه جميعًا، ويبدو أنه حان وقت تطبيقه الفعلي، فمع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نحتاج إلى بعض الطرق التي تقينا التعرض للفيروس.

ومن بين هذه الطرق الأطعمة اليومية، مصادر عدة أجمعت على بعض الأطعمة التي قد يقي تناولها من الإصابة بكورونا، وهي في القائمة التالية:

العسل والحبة السوداء

يشير الخبراء والمتخصصون إلى أهمية تناول العسل والحبة السوداء، ما يعزز من مناعة الأجسام، كما أن العسل مصدر للطاقة ويستخدم كمضاد للالتهابات ومقاوم للفيروسات ونزلات البرد ومفيد لتقوية الجهاز المناعي للجسم، حسبما ذكر الخبراء لصحيفة “البلاد”.

الماء والسوائل

تُعتبر التروية بالماء والسوائل في خلايا جسم الإنسان أكبر مقوٍ للمناعة وحافزاً على منع الجسم للميكروبات بأنواعها من الاختراق للخلايا وأبرز هذه المشروبات: اليانسون، الزنجبيل.

البروتينات

أبرز الأطعمة التي تعزز مناعة الجسم هي الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف والأحماض الأمينية والبروبيوتيك ومضادات الأكسدة والزنك وفيتامين “أ” و“سي” و“هـ”. إضافة للبذور مثل بذور عباد الشمس والشيا والكتان للسلطة اليومية.

الحمضيات

هناك عدة أطعمة تقلل من فرص الإصابة بالأمراض وتسرّع من عملية التعافي من المرض بعد الإصابة به، ومن هذه الأطعمة: الحمضيات مثل الجريب فروت والليمون والبرتقال

اللبن والزنجبيل

ينصح الخبراء بتناول الأطعمة التي تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، مثل الزنجبيل، الذي يعمل على تخفيف الالتهابات، واللبن الغني بفيتامين د المفيد لتنظيم الجهاز المناعي.

المكسرات

بحسب الخبراء فإن المكسرات تحتوي على عناصر مهمة تفيد الجهاز المناعي، مثل الزنك والنحاس والسيلينيوم وفيتامين هـ وغيره.

نظام غذائي صحي ومتوازن

يؤكد الخبراء أن اتباع نظام غذائي وصحي مهم لتعزيز المناعة، وينصحون بتناول الأطعمة ذات اللون الأحمر الغنية بالكاروتين، مثل الطماطم والفلفل الأحمر والفراولة والكرز والتوت، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة وتقوي الدورة الدموية مثل الثوم والبصل.

لا تأكل خارج المنزل

يقول الخبراء إنه حتى إذا كان فيروس كورونا موجودًا في طعامك، فسيدمره الطهي المناسب، مضيفين أن الخطر في المطاعم وليس من الطعام، إذا قام شخص مصاب بزيارة المطعم، فقد يودع الفيروس على الأسطح مثل الطاولات والأبواب والقوائم، ومن خلال مشاركتك شخصا مصابا بفيروس كورونا الطعام من نفس الطبق ستنتقل إليك العدوى

سلوكيات صحية تعزز المناعة

هذه السلوكيات تشمل النوم الكافي المنظم، والامتناع عن التدخين، والمحافظة على الوزن الصحي، والقيام بالنشاط الحركي المناسب والمنتظم.