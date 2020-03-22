الرياض.. مستشفى قوى الأمن يطبق عددًا من التدابير الوقائية لمواجهة كورونا

تواصل – واس:

أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض، اتخاذ عدد من الإجراءات والاحترازات الوقائية التي من شأنها استمرار تقديم الخدمة الصحية المناسبة دون تعريض المراجع أو المريض لاحتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وقررت إدارة المستشفى منع زيارة جميع المرضى المنومين، وتأجيل المواعيد الاعتيادية في العيادات، وخدمتهم عن طريق إطلاق العيادات الافتراضية عن بعد، ماعدا المرضى الذين يتطلب وضعهم الصحي الحضور، فيما خصص عدد محدود من البوابات للدخول إلى المستشفى، ويوجد بها فريق طبي لفحص الداخلين لمبنى المستشفى.

هذا بالإضافة إلى خدمة إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية بواسطة شركات الشحن المتخصصة، كما رفع قسم الطوارئ استعداده بزيادة أعداد الكوادر الطبية، وفتح عيادات مساندة للطوارئ في الحالات التي تستدعي ذلك.