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هل تشمل مبادرة تأجيل الأقساط قطاعات أخرى غير الصحة؟ «متحدث البنوك» يجيب

هل تشمل مبادرة تأجيل الأقساط قطاعات أخرى غير الصحة؟ «متحدث البنوك» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم البنوك طلعت حافظ، أن مبادرة تأجيل الأقساط لمنسوبي الصحة تأتي بسبب جهودهم وتضحياتهم في الوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع “برنامج تم” مع الإعلامي خالد العقيلي ردا على سؤال “لماذا لا تشمل مبادرة تأجيل الأقساط العاملين في قطاعات أخرى؟”، أن منسوبي وزارة الصحة هم الأكثر عرضة للخطر بسبب تعاملهم مع المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف طلعت حافظ أن هذه المباردة من البنوك تقديرا لجهودهم وتضحياتهم وليست من باب المنة بل واجب من البنوك تجاه منسوبي الصحة.

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