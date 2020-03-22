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شرطة الرياض تضبط مواطنا أساء لرجال الأمن ومنسوبي الصحة

شرطة الرياض تضبط مواطنا أساء لرجال الأمن ومنسوبي الصحة
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تواصل – واس:

ألقت شرطة الرياض، اليوم الأحد، القبض على المواطن المسيء للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي ورجال الأمن.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتضمن إساءة وانتقاصا للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي، ورجال الأمن، بأسلوبٍ ساخر ومتهكم، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن القبض على الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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