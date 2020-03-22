أمير الكويت متحدثا عن «كورونا»: نخوض معركة فاصلة ضد عدو شرس

تواصل – وكالات:

قال أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن العالم يواجه أزمة صحية عابرة للقارات لم تظهر نهايتها، مؤكداً على أهمية الاستعداد لكافة الاحتمالات والتعاون الجاد لمواجهة هذه الأزمة.

وتابع أمير الكويت، في كلمة وجهها للشعب الكويتي مساء اليوم (الأحد) حول الوضع في البلاد بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، إن الجميع شاهد ما حلّ بدول عظمى من صور مؤلمة ومحزنة أحدثها هذا الوباء القاتل بسبب التهاون واللامبالاة.

وأضاف “أننا نخوض معركة فاصلة ضد عدو شرس، وهي معركة الجميع، وتستوجب الالتزام الجاد بتعليمات السلطات الصحية، وأهمها تجنب التجمعات وأسباب العدوى؛ فهي الوقود الذي يذكي نار الوباء”.

وطمأن أمير الكويت المواطنين والمقيمين بأن البلاد بها وفرة في المخزون الغذائي والتمويني والموارد، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا لا يبرر الإسراف والتبذير، بل يستوجب الترشيد والتوفير، مشددا على أن السلطات في الكويت تركز الآن على احتواء الوباء وإنقاذ الأرواح كأولوية قصوى تتعدى كل الاهتمامات، مشيراً إلى أنه يتفهم أسباب القلق حيال الأزمة، ومؤكداً على أن الجهود لن تتوقف حتى تنكشف هذه الغمة.

واختتم الشيخ صباح كلمته بالتأكيد أنه على ثقة تامة بأن الجميع سيتجاوز هذه المحنة، داعياً الله عز وجل أن يرفع البلاء عن الكويت وعن كافة بلاد المسلمين والبشرية جمعاء.