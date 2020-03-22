الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الرئيس الأمريكي يقترح دواء لعلاج فيروس «كورونا»

الرئيس الأمريكي يقترح دواء لعلاج فيروس «كورونا»
0

تواصل- فريق التحرير:

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجهات المعنية للعمل على توفير دواء يتكون من مادتي “هيدروكسي كلوروكين” و “أزيثروميسين” وطرحه في الأسواق فورا للعلاج من فيروس “كورونا” المستجد.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” إن: “تناول مادتي هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين معًا، يحمل فرصة حقيقية ليكون أحد أكبر مغيري قواعد اللعبة في تاريخ الطب”.

ولفت عدة مصادر إلى أن التركيبة التي تحدث عنها ترامب هي عبارة عن مزيج من دواء مخصص لعلاج الملاريا، ومضاد حيوي، يعتقد البعض بقدرتهما على علاج عدوى فيروس كورونا المستجد والتغلب عليه.

واستشهد ترامب بمعلومات أوردتها دراسة فرنسية بهذا الشأن، تم نشرها في صحف طبية شهيرة، فيما لا تزال الدراسة التي شملت 20 مصاباً بعدوى فيروس كورونا في مراحلها الأولية، إلا أنها تبدو واعدة.

وكان الدواء قد استخدم لعلاج مرضى بكورونا في الصين وفرنسا، ورغم إمكانياته، قال العلماء: إنه لا يزال بحاجة لمزيد من التجارب التي ستحدد إن كان علاجا آمنا أم لا.

 

 

مواد ذات صلة

بسبب تفشي «كورونا».. الرئيس الأمريكي يعلن نيويورك منطقة كوارث

بسبب تفشي «كورونا».. الرئيس الأمريكي يعلن نيويورك منطقة كوارث

الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ ويرصد 50 مليار دولار لمواجهة «كورونا»

الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ ويرصد 50 مليار دولار لمواجهة «كورونا»

البيت الأبيض يوضح حالة «ترامب» الصحية بعد لقائه مصاب بكورونا

البيت الأبيض يوضح حالة «ترامب» الصحية بعد لقائه مصاب بكورونا

تراجع أسعار النفط بعد قرار ترامب بشأن «رحلات أوروبا»

تراجع أسعار النفط بعد قرار ترامب بشأن «رحلات أوروبا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>