الرئيس الأمريكي يقترح دواء لعلاج فيروس «كورونا»

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجهات المعنية للعمل على توفير دواء يتكون من مادتي “هيدروكسي كلوروكين” و “أزيثروميسين” وطرحه في الأسواق فورا للعلاج من فيروس “كورونا” المستجد.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” إن: “تناول مادتي هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين معًا، يحمل فرصة حقيقية ليكون أحد أكبر مغيري قواعد اللعبة في تاريخ الطب”.

ولفت عدة مصادر إلى أن التركيبة التي تحدث عنها ترامب هي عبارة عن مزيج من دواء مخصص لعلاج الملاريا، ومضاد حيوي، يعتقد البعض بقدرتهما على علاج عدوى فيروس كورونا المستجد والتغلب عليه.

واستشهد ترامب بمعلومات أوردتها دراسة فرنسية بهذا الشأن، تم نشرها في صحف طبية شهيرة، فيما لا تزال الدراسة التي شملت 20 مصاباً بعدوى فيروس كورونا في مراحلها الأولية، إلا أنها تبدو واعدة.

وكان الدواء قد استخدم لعلاج مرضى بكورونا في الصين وفرنسا، ورغم إمكانياته، قال العلماء: إنه لا يزال بحاجة لمزيد من التجارب التي ستحدد إن كان علاجا آمنا أم لا.