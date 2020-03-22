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«الراجحي» يروي قصته مع الإصابة بـ «كورونا» ويوجه نصيحة للجميع

«الراجحي» يروي قصته مع الإصابة بـ «كورونا» ويوجه نصيحة للجميع
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تواصل – فريق التحرير:

روى نايف عبدالله الراجحي، رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لمجموعة فرسان للسفر والسياحة، قصته وتجربته مع فيروس كورونا المستجد.

وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “عدت من السفر قبل 10 أيام، ثم أحسست بأعراض انفلونزا، وبعدها تم تشخيصي بـ كورونا”.

وأضاف “أكملت أسبوعًا في المستشفى، وصحتي ممتازة ولله الحمد، بفضل الله ثم جهود الدولة ووزارة الصحة بقيادة الوزير توفيق الربيعة، والأخوة أبطال الصحة”.

ونصح نايف الراجحي الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية بقوله “أنصحكم باتباع التوجيهات اللازمة، ولا تنسوني من دعواتكم”.

 

 

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