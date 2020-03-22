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«الخثلان»: يُحرم على مصاب كورونا مخالطة غيره من الأسوياء

«الخثلان»: يُحرم على مصاب كورونا مخالطة غيره من الأسوياء
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تواصل – فريق التحرير:

شدد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على أهمية اتباع التعليمات لمن يتواجدون في الحجر الصحي، مضيفا أنه يُحرم عليهم مخالطة الأسوياء.

وقال الشيخ الخثلان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يجب شرعا على من طلبت منه الجهة المختصة الحجر الصحي لأي سبب الالتزام بالتعليمات، ويحرم عليه مخالطة غيره من الأسوياء؛ لاحتمال نقل عدوى كورونا إليهم، وفي ذلك إضرار عظيم بهم، وقد قال النبي ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار).

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