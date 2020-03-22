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بالفيديو.. ماذا يتوجب عليك فعله حيال الشخص المعزول في المنزل؟

بالفيديو.. ماذا يتوجب عليك فعله حيال الشخص المعزول في المنزل؟
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الحرس الوطني مجموعة من النصائح والإرشادات لما يجب على كل منا فعله تجاه أي شخص معزول طبيا في المنزل، وذلك بمساعدته باتباع تعليمات مقدم الرعاية الصحية فيما يتعلق بالأدوية والرعاية، وتوفير الاحتياجات الأساسية في المنزل وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له حتى يتماثل للشفاء.

وأشارت الوزارة، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه في حال ظهور أعراض المرض يجب إبلاغ مقدمي الرعاية الصحية، مع منع الزائرين ممن ليست لديهم حاجة أساسية من المنزل، والتأكد أن المساحات المشتركة في المنزل تتمتع بتدفق هواء جيد مثل المكيف، أو النافذة المفتوحة إذا سمح الطقس بذلك.

وأوضحت الوزارة عبر المقطع التوعوي، أنه يجب على الشخص المعزول ارتداء الكمامة عندما يكون بالقرب من آخرين، فإذا لم يتمكن من ارتدائها فيجب على المرافق له أن يرتديها، مع التخلص من الكمامات والقفازات التي تُستخدم لمرة واحدة”.

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