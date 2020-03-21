توفي متأثرا بالفيروس.. السلطات الصينية تعتذر لعائلة ‏أول طبيب حذر من «كورونا»

تواصل – وكالات:

اعتذرت السلطات الصينية، أمس الجمعة، لعائلة ‏الطبيب الصيني الراحل، لي وينليانغ، الذي تم توبيخه واتهامه ‏بنشر معلومات كاذبة بشأن انتشار فيروس خطير (كورونا) في ‏ووهان الصينية‎.‎

وأوضح المجلس التأديبي للحزب الشيوعي الصيني، أنه تم تقديم ‏اعتذار رسمي لعائلة لي، وسحب بيان التوبيخ والاعتقال ضده. ‏

وأضاف المجلس أنه تم إصدار عقوبات تأديبية لضابطي شرطة ‏كانا يشرفا على عملية التحقيق، لافتًا إلى أن الشرطة أساءت ‏التعامل مع القضية، ولم تتبع الإجراءات السليمة وخالفت القانون‎.‎

وكانت الشرطة الصينية قد استدعت طبيب العيون، لي وينليانغ، ‏البالغ من العمر 34 عاماً، واتهمته بنشر معلومات كاذبة عن ‏الفيروس، عقب تحذيره لزملائه ‏من تفشي فيروس خطير في 30 ديسمبر 2019.‏

وتوفي لي وينليانغ في 6 فبراير الماضي جرّاء إصابته بفيروس ‏كورونا الجديد، الذي انتقل إليه بينما كان يعالج المرضى في المستشفى ‏المركزي بمدينة ووهان الصينية‎.‎