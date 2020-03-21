توفي متأثرا بالفيروس.. السلطات الصينية تعتذر لعائلة ‏أول طبيب حذر من «كورونا»

تواصل – وكالات:
اعتذرت السلطات الصينية، أمس الجمعة، لعائلة الطبيب الصيني الراحل، لي وينليانغ، الذي تم توبيخه واتهامه بنشر معلومات كاذبة بشأن انتشار فيروس خطير (كورونا) في ووهان الصينية.
وأوضح المجلس التأديبي للحزب الشيوعي الصيني، أنه تم تقديم اعتذار رسمي لعائلة لي، وسحب بيان التوبيخ والاعتقال ضده.
وأضاف المجلس أنه تم إصدار عقوبات تأديبية لضابطي شرطة كانا يشرفا على عملية التحقيق، لافتًا إلى أن الشرطة أساءت التعامل مع القضية، ولم تتبع الإجراءات السليمة وخالفت القانون.
وكانت الشرطة الصينية قد استدعت طبيب العيون، لي وينليانغ، البالغ من العمر 34 عاماً، واتهمته بنشر معلومات كاذبة عن الفيروس، عقب تحذيره لزملائه من تفشي فيروس خطير في 30 ديسمبر 2019.
وتوفي لي وينليانغ في 6 فبراير الماضي جرّاء إصابته بفيروس كورونا الجديد، الذي انتقل إليه بينما كان يعالج المرضى في المستشفى المركزي بمدينة ووهان الصينية.