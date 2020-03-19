الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الصحة»: تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

«الصحة»: تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل (36) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إن من بين الحالات الجديدة هناك (17) حالة إصابة لقادمين من دول؛ المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر.

وأضافت الوزارة أن الـ(19) حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.

وأوضحت الوزارة أن هناك (21) حالة في مدينة الرياض و (4) في القطيف و(3) حالات في مكة المكرمة و (3) حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ (274)، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي (8) حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات ولله الحمد.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل، تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع .

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات او استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل مع “مركز اتصال الصحة 937″، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

مواد ذات صلة

«إنسان» تطلق حملة «السلة الوقائية» لرعاية 40 ألف يتيم وأرملة ضد كورونا

«إنسان» تطلق حملة «السلة الوقائية» لرعاية 40 ألف يتيم وأرملة ضد كورونا

خادم الحرمين: المملكة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا

خادم الحرمين: المملكة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا

للوقاية من كورونا.. «الصحة» تدعم البقاء في المنزل بفكرة إبداعية

للوقاية من كورونا.. «الصحة» تدعم البقاء في المنزل بفكرة إبداعية

149 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في إيران.. ومخاوف من «موت الملايين»

149 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في إيران.. ومخاوف من «موت الملايين»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>