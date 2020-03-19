مشهد مُرعب من إيطاليا.. كيف يتم التعامل مع جثامين المتوفين جراء «كورونا» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أجنبية، شاحنات للجيش الإيطالي وهي تنقل 60 جثمانا من ضحايا “كورونا” المستجد، لحرقها في المقابر، ونقل حفنة من رماد كل متوف إلى ذويه في مدينة Bergamo الأكثر ابتلاء بالفيروس في مقاطعة “لومبارديا” بالشمال الإيطالي.

وكان ممنوعاً على عائلات الضحايا الانتقال إلى موقع حرق الجثث في ساعة متأخرة من الليل خارج المدينة، خشية وصول الفيروس إليهم، واضطر الجيش إلى نقل جثامينهم في شاحنات، وهي تسير في تشييع جماعي بطيء وصامت، لم تشهد مثله المنطقة وفقاً لـ”العربية. نت”.

وظهر الفيديو البالغ مدته أقل من دقيقة، بعد أن انتشر مع مقاطع أخرى مصورة في مواقع للتواصل ووسائل إعلام إيطالية، ذكر بعضها أن ما يبدو فيه هو “واحد من أقسى المشاهد التي تمر فيها إيطاليا هذه الأيام”، حيث توفي الأربعاء 475 شخصاً جراء الإصابة بكورونا في حصيلة هي الأكبر في يوم واحد حتى الآن، وبها ارتفع عدد المتوفين إلى أكثر من 3000 حتى صباح اليوم.