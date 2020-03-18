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«الصحة» تكشف آخر مستجدات «كورونا» في المملكة

«الصحة» تكشف آخر مستجدات «كورونا» في المملكة
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تواصل – واس:

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم الأربعاء، اجتماعها الثامن والعشرين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 200 ألف حالة تم رصدها في 163 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 82 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 8000 حالة.

وقال الدكتور العبدالعالي: سُجلت في المملكة حتى الآن (171) حالة مؤكدة ( 87 من الذكور و 84 من الإناث) وجميعهم بالغون (متوسط أعمارهم 45 عاما) باستثناء 6 أطفال، من بينهم 104 سعوديين و 67 غير سعوديين (مصر 51، والبحرين 2، وأمريكا 2، ولبنان 1، وبنغلاديش 1، وفرنسا 1، والفلبين 3 ، وإسبانيا 1، إوندونيسيا 1، وأفغانستان 1، والأردن 2، وتركيا 1) ، وارتبطت معظم الحالات البالغ عددها (133) حالة بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، وكانت (38) حالة ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة.

وبيّن أن (6) حالات شفيت بالمملكة بحمد الله، وتبقت (165) حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالة واحدة حرجة، مشيراً إلى أنه تم فحص وفرز أكثر من 700 ألف مسافر عبر المنافذ، ونوّه بأن الفحوص المخبرية المتقدمة بلغت حوالي (12) آلاف فحص، وإجمالي الحجر والعزل الصحي: (8700) حالة تراكمياً، وبلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد أكثر من 220 ألف استفسار واستشارة.

وجدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة التأكيد على ضرورة التزام الجميع بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم وصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، إضافة إلى العزل الصحي لمدة 14 يوما لكل من قدم من خارج المملكة.

وحذر من تفشي الشائعات وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة .

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