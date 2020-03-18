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الخطوات الصحيحة للحجر المنزلي.. تعقيم شامل والتواصل عن بعد (إنفوجراف)

الخطوات الصحيحة للحجر المنزلي.. تعقيم شامل والتواصل عن بعد (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة باتباع مجموعة من الخطوات الصحيحة للحجر المنزلي، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) .

ونشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر “إنفوجرافيك” توعوي، تضمن عرضا لتلك الإرشادات، ومنها، ترك نوافذ المنازل مفتوحة، والحرص على توفير تهوية جيدة باستمرار، والتأكد دائماً من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب، بالإضافة إلى عدم مخالطة أي أحد والاعتذار عن استقبال الزيارات، وعدم مشاركة الأخرين في أدوات الطعام، وذلك من خلال استخدام صحون ورقية لمرة واحدة.

كما شددت وزارة الصحة، على أهمية أن يكون التواصل مع الناس عن بعد عن طريق عبر الهواتف والتطبيقات، وعدم مشاركة أحد في الأدوات الشخصية مع تعقيمها بإستمرار.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والارشادية من “الصحة” تواصلاً للجهود المبذولة للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمرارا للتدابير الوقائية التي يتم تطبيقها حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وللحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه بإذن الله.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

 

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