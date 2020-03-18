الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أمانة الرياض تكشف تفاصيل انهيار سقف مواقف حي الياسمين.. وتشكيل لجنة للتحقيق

أمانة الرياض تكشف تفاصيل انهيار سقف مواقف حي الياسمين.. وتشكيل لجنة للتحقيق
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت أمانة منطقة الرياض ملابسات حادِث انهيار سقف مواقف سيارات تابعة لمعارض تجارية بحي الياسمين شمال الرياض، موضحة أن الانهيار حدث بسبب وجود أعمال إنشائية في مبنى مجاور، ودخول شاحنات خرسانة جاهزة فوق سقف المبنى، مما أدى إلى انهياره دون تسجيل أي إصابات.

وأوضحت الأمانة أن نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وجه بالتحقيق في الموضوع وكشف النتائج بشكل عاجل، مضيفة أن النتائج الأولية بينت سلامة رخصة البناء للموقع وشهادات إتمام البناء، كما أظهرت الحاجة لتشكيل لجنة لبحث وجود إهمال من المقاول أو المالك، أو خطأ من المكتب الهندسي.

 

 

 

مواد ذات صلة

عامل يبكي على باب أحد مساجد الرياض (صور مؤثرة)

عامل يبكي على باب أحد مساجد الرياض (صور مؤثرة)

توجيه جديد من الشؤون الإسلامية لأئمة مساجد الرياض بشأن «كورونا»

توجيه جديد من الشؤون الإسلامية لأئمة مساجد الرياض بشأن «كورونا»

الرياض.. انهيار سقف مواقف أحد المعارض بـ«حي الياسمين» (صور)

الرياض.. انهيار سقف مواقف أحد المعارض بـ«حي الياسمين» (صور)

بالفيديو.. قائد مركبة متهور يمارس التفحيط وسط الطريق بـ«ربوة الرياض»

بالفيديو.. قائد مركبة متهور يمارس التفحيط وسط الطريق بـ«ربوة الرياض»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>