أمانة الرياض تكشف تفاصيل انهيار سقف مواقف حي الياسمين.. وتشكيل لجنة للتحقيق

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كشفت أمانة منطقة الرياض ملابسات حادِث انهيار سقف مواقف سيارات تابعة لمعارض تجارية بحي الياسمين شمال الرياض، موضحة أن الانهيار حدث بسبب وجود أعمال إنشائية في مبنى مجاور، ودخول شاحنات خرسانة جاهزة فوق سقف المبنى، مما أدى إلى انهياره دون تسجيل أي إصابات.

وأوضحت الأمانة أن نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وجه بالتحقيق في الموضوع وكشف النتائج بشكل عاجل، مضيفة أن النتائج الأولية بينت سلامة رخصة البناء للموقع وشهادات إتمام البناء، كما أظهرت الحاجة لتشكيل لجنة لبحث وجود إهمال من المقاول أو المالك، أو خطأ من المكتب الهندسي.