بشرى سارة.. شركة فرنسية تتوصل لدواء يساعد على علاج «كورونا»

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أثار إعلان مجموعة “سانوفي” الدوائية الفرنسية الشهيرة، في وقت متأخر من الثلاثاء، عن استعدادها لتقديم ملايين الجرعات من “بلاكنيل”، الدواء الذي تنتجه منذ عقود، بعدما قالت إنه برهن عن نتائج “واعدة” في معالجة مرضى بفيروس كورونا، اهتماما واسعا، باعتبار ما يثيره الوباء من هلع على المستوى العالمي.

ووفقاً لشبكة “سكاى نيوز عربية”، قال متحدّث باسم “سانوفي” لوكالة فرانس برس: إنه على ضوء النتائج المشجّعة لدراسة أجريت على هذا الدواء فإن “سانوفي تتعهد وضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض”، مشدّداً في الوقت نفسه على أن المجموعة الدوائية مستعدّة للتعاون مع السلطات الفرنسية “لتأكيد هذه النتائج”.

و يعد “بلاكنيل” عقار مكون من جزيئات “هيدروكسي كلوروكين”، ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا، وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

وقال البروفسور ديدييه راوول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، إنه أجرى تجربة سريرية أظهرت أن هذا العقار يمكن أن “يساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد”.

وبحسب الدراسة، التي أجراها البروفسور راوول على 24 مريضاً بالفيروس، فقد اختفى كورونا من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولهم للعقار.