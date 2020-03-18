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«الخثلان» يزف بشرى لمن كان محافظاً على صلاة الجمعة والجماعة

«الخثلان» يزف بشرى لمن كان محافظاً على صلاة الجمعة والجماعة
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تواصل – فريق التحرير:

زف الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بشرى سارة لمن كان محافظا على صلاة الجمعة والجماعة في المساجد قبل قرار تعليق الصلاة كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.

وقال الخثلان، في تغريدة عبر “تويتر”: “بشرى لمن كان محافظا على الجمعة والجماعة بأنه يحوز على أجر الجمعة والجماعة كاملا ولو صلى وحده في بيته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا) (رواه البخاري).

وأضاف الشيخ الخثلان أن عدم الصلاة في المسجد في هذه الظروف الحالية بمعنى المرض والسفر.

 

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