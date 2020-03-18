توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على مرتفعات كلٍ من جازان وعسير والباحة ونجران.

وتضمنت توقعات الأرصاد، استمرار الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة في الرياح السطحية المثيرة للغبار على مناطق الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية.

كما توقعت الأرصاد رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.