«الشؤون الإسلامية» توجه بوقف الصلاة في المساجد فوراً.. استثناء مغاسل الموت

تواصل – فريق التحرير:

وجّه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن يبدأ وقف الصلاة في المساجد فورا، وعلى المؤذنين التزام الأذان.

وأوضح آل الشيخ أن المقصود من بيان هيئة كبار العلماء بشأن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة الحرص على سلامة أبناء الوطن والمقيمين فيه من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن الوزارة ستطبق هذا البيان تطبيقا كاملا، باستثناء مغاسل الأموات فستبقى مفتوحة في المساجد التي فيها هذه المغاسل، ولكن المساجد ستظل مغلقة إنفاذا لهذه الفتوى المتعلقة بإغلاق المساجد للوقاية من كورونا.

وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.