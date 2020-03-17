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«سار» تتخذ عدة إجراءات في جميع القطارات والمحطات للوقاية من كورونا

«سار» تتخذ عدة إجراءات في جميع القطارات والمحطات للوقاية من كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

كثفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (ســار) جهودها، للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم كافة محطات وعربات القطارات بالمملكة وكذلك مقر الشركة، تفاعلاً منها مع المبادرات الوطنية الرامية إلى الحد من انتشاره.

وطبقت الشركة تدابير استثنائية منهاإلغاء الاجتماعات الداخلية ورحلات العمل إلا للضرورة، وإلغاء البصمة واستبدالها بوسائل أخرى إلكترونية، وتوفير كافة الأدوات اللازمة للعمل عن بٌعد، إضافة إلى عزل الموظفين العائدين من دول موبوءة لمدة 14 يوم و زيادة عدد أجهزة التعقيم داخل مرافق الشركة.”

وكانت (ســار) قد نشرت على حسابها الرسمي في تويتر فيديو يوضح عمليات التعقيم التي أجرتهاالشركة للمحطات والعربات، كما قامت الشركةبالمشاركة في هاشتاق #حوّل_على_التقنية لتحفيزعملاءها لاستخدام الوسائل الإلكترونية لإدارةحجوزاتهم، حيث مكّنت المسافرين من إجراء عمليات إلغاء واسترجاع التذاكر مجاناً.

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