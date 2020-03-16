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«التجارة»: نملك أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط

«التجارة»: نملك أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن المملكة بها أكبر كمية مخزون غذائي في الشرق الأوسط، رغم الظروف التي يمر بها العالم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، إنه رغم الظروف التي تمر بالعالم، تبقى المملكة منبعاً للوفرة والرخاء، ولديها أكبر كمية تجمع غذائي في منطقة واحدة بالشرق الأوسط.

هذا ونفّذت الوزارة جولات رقابية متواصلة للتأكد من وفرة المخزون للمنتجات الغذائية والاستهلاكية، منها جولة على مخازن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة للحبوب، والتي تنتج كافة أنواع المخبوزات، بطاقة تخزينية إجمالية تصل لأكثر من 3.3 مليون طن قمح.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب بها 450 ألف كيس دقيق جاهز للتوزيع، وتنتج 280 ألف كيس دقيق منزلي يومياً، و270 ألف كيس دقيق تجاري يومياً، فيما تصل طاقات الطحن اليومية إلى 15 ألف طن في اليوم.

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