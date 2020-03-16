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الإمارات تعلق الصلاة في المساجد ودور العبادة لمدة شهر

الإمارات تعلق الصلاة في المساجد ودور العبادة لمدة شهر
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تواصل – وكالات:

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة في جميع أنحاء الدولة مؤقتا، اعتبارا من اليوم في تمام التاسعة مساء ولمدة أربعة أسابيع، وذلك حرصا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع.

وأشارت إلى أن القرار يأتي تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية تتخذها في مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، واستنادا إلى تعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى أنه سيتم مراجعة قرار تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها بعد أربعة أسابيع من الآن، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الامتثال للتوجيه.

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