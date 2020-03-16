شاهد.. الإجراءات الاحترازية المُتبعة بين صلاتي العشاء والفجر بالمسجد الحرام

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أكدت رئاسة شؤون الحرمين أنه لا توجد جزئية داخل الحرم المكي الشريف إلا ويتم تطهيرها وتعقيمها من أعمدة و أسقف وأبواب وحتى دواليب المصاحف يتم تنظيفها، كما تم وضع معقمات الأيدي في جميع أنحاء الحرم للحفاظ على صحة زوار بيت الله الحرام، كما يتم تنظيف وتعقيم سجاد الصلاة بشكل يومي.

وأوضحت شؤون الحرمين في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “تويتر” أنه يتم أيضا صيانة حلى كسوة الكعبة بشكل يومي وتطهيرها وتعقيمها، مشيرة إلى أنه يشارك في عملية التنظيف 330 عاملاً و10 عربات و86 آلة تعقيم وتنظيف و1800 لتر للمواد الصديقة للبيئة، حيث يتم ذلك يومياً من بعد صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر.