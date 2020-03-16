«الشؤون البلدية»: استمرار عمل «السوبر ماركت» والصيدليات على مدار 24 ساعة دون إغلاق

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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار عمل محلات السوبر ماركت والصيدليات وتقديم الأطعمة والمشروبات على مدار 24 ساعة دون إغلاق.

وكانت حكومة المملكة، قد قررت تعليق الحضور لمقار العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم، وإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل (التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها)، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء.