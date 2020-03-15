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توضيح من حساب المواطن بشأن حملة «أفصح صح» وطريقة تسجيل الدخل

توضيح من حساب المواطن بشأن حملة «أفصح صح» وطريقة تسجيل الدخل
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن البرنامج يواصل حملة “أفصح صح”، وذلك بهدف إفصاح المستفيدين من البرنامج عن دخلهم بشكل صحيح ودقيق.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن للمستفيدين الدخول على حسابهم وتسجيل الدخل كاملًا شاملًا جميع البدلات بالإضافة إلى دخل التابعين، ويُستثنى منه بدل غلاء المعيشة، وذلك عبر الرابط (اضغط هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط البرنامج عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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