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الإمارات ترصد 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإمارات ترصد 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وقالت الوزارة، إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصاً من كل من جنوب أفريقيا، أستراليا، الصين، الفلبين، لبنان، بريطانيا، إيطاليا، إيران، الإمارات وثلاثة أشخاص من الهند.

وأوضحت أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وجرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 98 حالة.

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