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«التجارة» تفتش على 3723 هايبر ماركت بمختلف المناطق وتؤكد وفرة السلع (صور)

«التجارة» تفتش على 3723 هايبر ماركت بمختلف المناطق وتؤكد وفرة السلع (صور)
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تواصل – واس:

كثفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولاتها الميدانية على المحال التجارية والمستودعات للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية الأساسية، حيث أسفرت نتائج الجولات عن الوقوف على 3,723 هايبر ماركت في جميع مناطق المملكة.

وأظهرت نتائج الجولات الرقابية وجود وفرة في السلع التموينية والمواد الاستهلاكية واستقرار أسعارها وتوافر مخزون كاف واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع.

كما نفذت الفرق الرقابية للوزارة 764 زيارة للمنشآت التجارية بمحافظة القطيف وذلك خلال الفترة من 7 إلى 14 مارس 2019 على مدار الساعة.

واستهدفت جولات “التجارة” مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية (الهايبر ماركت)، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار.

وتعمل الوزارة على رصد ومتابعة سلاسل الإمدادات ووفرة المخزون الكاف من السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية ومقارنة الأسعار المعروضة والتواصل المباشر مع الموردين لضمان وفرة المعروض في الأسواق وإيجاد منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.

وتؤكد “التجارة” استمرارية قيام فرقها الرقابية بمهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بكافة مناطق المملكة وضبط حالات الغش وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للأنظمة التجارية.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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