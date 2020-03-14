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بعد تعليق إقامة المناسبات.. توضيح من «التجارة» بشأن حجوزات صالات الأفراح والاستراحات

بعد تعليق إقامة المناسبات.. توضيح من «التجارة» بشأن حجوزات صالات الأفراح والاستراحات
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنه يحق استرجاع المبلغ المدفوع من صالات الأفراح والاستراحات بسبب قرار تعليق إقامة المناسبات.

وأضافت وزارة التجارة، أنه في حال وجود خلاف، ارفع بلاغك على مركز بلاغات المستهلك 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري”.

وكانت الجهات المعنية في المملكة قد وجهت بتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، على أن تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار وذلك ابتداء من تاريخ 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، كإجراء وقائي للواية من كورونا.

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