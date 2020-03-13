«حساب المواطن» يوضح طريقة حصول أبناء المواطنة على الدعم

تواصل- فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن أنه لا يمكن لأبناء المواطنة الاستفادة من البرنامج إلا بإضافتهما تابعَين للأم، موضحاً أن من شروط الأهلية أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية.

يأتي ذلك رداً على استفسار وجَّهته إحدى المستفيدات حول إمكانية تسجيل ابنتها كفرد مستقل، ورد حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج في “تويتر”- أنه لا يمكن الاستفادة من البرنامج لابن وابنة المواطنة، إلا إذا أضيفا تابعين لرب الأسرة (الأم)، حيث أن من شروط الأهلية، أن يكون المستفيد الرئيسي «سعودي الجنسية»، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقة التنقل.