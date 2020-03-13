هطول أمطار غزيرة في «شقري» بمنطقة تبوك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله هطول أمطار غزيرة على شقري بمنطقة تبوك خلال الساعات الماضية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، نشاطًا في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 55 كم في الساعة مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة تشمل مناطق نجران وطول الساحل الغربي للبحر الأحمر والأجزاء الداخلية من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية والرياض والمنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت “أنه من المتوقع أيضًا هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وأجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والمنطقة الشرقية وأجزاء من الأجزاء الشمالية”.