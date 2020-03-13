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توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح عاتية على معظم المناطق

توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح عاتية على معظم المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطاً في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 55 كم في الساعة مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، غدا الجمعة، بمشيئة الله.

وأضافت الهيئة أن الحالة الجوية تشمل مناطق نجران وطول الساحل الغربي للبحر الأحمر والأجزاء الداخلية من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية والرياض والمنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وأجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والمنطقة الشرقية وأجزاء من الأجزاء الشمالية.

وأضافت أن مكة المكرمة ستسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ38 درجة مئوية، فيما تسجل أبها والباحة أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 13 درجة مئوية.

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